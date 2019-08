Non doveva avvicinarsi alla famiglia: moglie e figli nel terrore, arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Prima la picchia, poi la perseguita. Si sono aperte le porte del carcere per un quarantaduenne di Monteprandone che, nelle ultime ore, è stato portato dai carabinieri nella casa circondariale di Marino del Tronto per non essersi rassegnato a seguire i dettami imposti dal Tribunale dopo una serie di violenze che lo avevano visto protagonista.