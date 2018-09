Nicole Ceretta a caccia della fascia di Miss Italia con Arquata nel cuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA DEL TRONTO - Occhi scuri e profondi, colori mediterranei e la giusta determinazione per arrivare fino in fondo. Ha nel sangue la grinta degli arquatani, Nicole Ceretta, già Miss Roma 2018, ha conquistato ben due fasce nazionali ed ora è finalista del concorso Miss Italia 2018. Da poco maggiorenne, la bellissima Nicole ha trascorso ad Arquata la maggior parte della sua infanzia a casa dei nonni.Il terremoto ha reso inagibile anche la sua casa, quella in cui aveva vissuto molte estati e tutte le festività giocando con i coetanei del posto. Figlia di Stefania Merlonghi e Carlo Ceretta sta per iniziare il quinto anno al liceo linguistico Ruiz di Roma e il suo desiderio è quello di ricevere la corona di più bella d’Italia ma anche quello di proseguire gli studi.