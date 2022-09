ASCOLI - Si trovava all’interno del negozio di fiori della figlia quando è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Fernando Simonetti è morto a 60 anni ieri mattina sotto gli occhi della figlia a seguito, probabilmente, a causa di un attacco cardiaco.

Il sessantenne si era recato nel negozio della figlia Ambra, Pomodori & Tulipani lungo la Circonvallazione Ovest di fronte alla caserma dei carabinieri, quando, intorno alle 11, si è sentito male. Immediatamente, sono stati richiesti i soccorsi e sul posto, pochi minuti dopo, è arrivata una ambulanza del 118 con il personale sanitario a bordo che ha prestato le prime cure a Simonetti cercando di strapparlo alla morte.

I soccorsi vani

Purtroppo, ogni tentativo si è dimostrato vano e al medico non è rimasto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Dalla vicina caserma dei carabinieri è giunta una pattuglia che ha proceduto a svolgere i rilievi di rito. La prematura scomparsa di Fernando Simonetti ha destato profondo sconcerto in quanti lo conoscevano e lo descrivono come una persona disponibile con gli altri e dall’animo gentile. In tanti, appresa la notizia, hanno voluto partecipare al dolore dei suoi familiari piombati nella disperazione per una morte tanto improvvisa quanto inspiegabile. Tanti anche i messaggi di cordoglio che sono stati inviati con post e messaggi pubblicati sui principali social network. Fernando, come faceva spesso, anche ieri mattina era passato a trovare la figlia nel negozio.