SAN BENEDETTO Il mondo del rugby è in lutto per la scomparsa all'età di 72 anni di Andrew Jepson, storico e stimatissimo allenatore che ha caratterizzato gli ultimi 40 anni della palla ovale marchigiana e non solo.

I natali

“Jeppo”, il Pifferaio Magico, era nato a Matlock, nella contea inglese del Derbyshire, ma fin dalla metà degli anni '80 aveva iniziato a collaborare con le società marchigiane, Samb Rugby in testa. La palla ovale era la sua vita, la sua passione che condivideva con chiunque incontrasse, al punto che, grazie alle sue idee, iniziarono i primi corsi di minirugby e nacquero le prime squadre di rugby femminile. San Benedetto, Macerata, Fermo, i Beerbanti Old Rugby Ascoli, ma anche Viadana, Sabbioneta e per un periodo anche la federazione inglese, si avvalsero del suo importante lavoro.

Fu un maestro di rugby, di sport e di vita, un gentiluomo di altri tempi, fuori e dentro il campo e la clubhouse, un allenatore che ha importato un nuovo modo di concepire uno sport che, fino al suo arrivo, era considerato molto più violento e meno cavalleresco di quanto in realtà fosse. Purtroppo l’ottantesimo minuto è arrivato anche per lui, che negli ultimi anni aveva convissuto con una salute capricciosa. Viveva a Colli del Tronto, insieme alla sua compagna Jean, che oggi lo piange, insieme a una moltitudine di rugbisti e di appassionati che, grazie a lui, hanno potuto godere del vecchio e sano spirito della palla ovale.

I messaggi

Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio, scritti sia in italiano che in inglese, a testimonianza del fatto che nemmeno nella sua terra natia lo avevano dimenticato. Messaggi dai quali traspare l'ottimo ricordo che Jeppo ha lasciato nelle persone che ha incontrato e che, grazie al suo lavoro sui campi da rugby e dintorni, hanno avuto l'occasione di crescere bene, nel sano e gioioso mondo dello sport. E sono in molti anche coloro che hanno scritto e detto che, se oggi il rugby marchigiano è a buonissimi livelli di competizione, lo devono anche e soprattutto a “Jeppo, il Pifferaio Magico”.