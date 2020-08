Motociclista ascolano grave dopo lo schianto: ricoverato al Gemelli

L'AQUILA - Centauro ascolano in gravi condizioni: i vigili del fuoco di Rieti del presidio giornaliero di Amatrice sono intervenuti oggi alle ore 11.20 all'altezza della Frazione di Poggio Cancelli, nel Comune di L'Aquila, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto sulla strada regionale SR.577 un centauro residente ad Ascoli Piceno. Giunti in posto insieme ai Sanitari del 118 di Amatrice, con l'ausilio anche di un'automedica, i soccorritori hanno prestato soccorso al motociclista che uscendo di strada, all'altezza di una curva, si era ferito gravemente. I sanitari del 118 hanno fatto giungere in posto l'eliambulanza regionale per il successivo trasporto d'urgenza all'Ospedale Gemelli a Roma. Presenti in posto per i rilievi del caso i carabinieri de L'Aquila della Stazione di Sassa.

Ultimo aggiornamento: 16:33

