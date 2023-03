MOSCIANO SANT’ANGELO - Aveva un armadio pieno di droga. In manette è finito un 60enne trovato con 15 chili di cocaina e 5 di eroina nonché di diverso materiale per il confezionamento. La polizia di Teramo, con gli uomini della Squadra Mobile, ha scovato sostanza stupefacente che, probabilmente, sarebbe stata smerciata in vista delle prossime festività in un ampio territorio.

Un armadio ben fornito

La droga, suddivisa in diversi panetti, è stata rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare. Era nascosta nell’armadio ubicato all’interno di un ripostiglio dell’abitazione dell’uomo ed, in parte, nel vano sottoscala adibito a cantina. Nel garage della stessa casa sono stati trovati altri 10 chili di una sostanza che, seppur inodore, ha reagito all’esame per eroina: verrà sottoposta ai necessari esami di laboratorio. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Vasto. Il 60enne, residente a Mosciano Sant’Angelo, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente deteneva 30 chili di sostanze stupefacenti, tra cocaina ed eroina. Tutti sono stati sequestrati dagli agenti della sezione antidroga di Teramo a Mosciano nell’ambito di una indagine sul traffico di stupefacenti allargata alla comunità della provincia. Controlli predisposti dal questore di Teramo, Lucio Pennella. Le indagini continuano per capire se ci si trovi dinanzi ad una organizzazione malavitosa oppure se l’uomo si muovesse in autonomia e soprattutto attraverso quali canali lo stupefacente sia riuscito a raggiungere Mosciano.

Il sequestro

Due giorni fa, sempre nel Teramano, sono stati sequestrati due immobili acquisiti attraverso attività illecite. Si tratta del primo sequestro del genere, compiuto in Abruzzo, quello perfezionato negli ultimi giorni ai danni di una famiglia rom. Sigilli a due case, per un valore di 430mila euro: uno ad Alba Adriatica e l’altro a Martinsicuro, oltre a due conti correnti. Il decreto è stato effettuato dalla divisione anticrimine della questura di Teramo e disposto, in seguito alla proposta della Procura della Repubblica di Teramo e delle Questura, dal Tribunale di L’Aquila – Sezione Misure di Prevenzione. L’abitazione, nel corso degli anni, si era trasformata in un vero opificio dello spaccio, nei pressi della quale sono state documentate numerose cessioni di stupefacenti.