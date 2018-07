Ragazzo si barrica in casa non fa rientrare la madre e aggredisce i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - I carabinieri di San Benedetto hanno arrestato un ragazzo di 18 anni di Monteprandone (B.F.) il quale si è barricato nella propria casa impedendo alla madre di rientrare. La donna è stata quindi costretta, anche per evitare eventuali gesti sconsiderati del figlio, a richiedere l’intervento dei vigili del Fuoco per accedere nell’abitazione. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri di San Benedetto del Tronto che, una volta entrati in casa unitamente ai vigili del fuoco, sono stati aggrediti fisicamente dal ragazzo in evidente stato di alterazione psicofisica, che è stato reso inoffensivo con non poca difficoltà, dall’energica e pronta reazione dei militari. Il giovane, che nella circostanza non ha fornito valide motivazioni al suo comportamento è stato arrestato per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.