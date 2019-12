Violento schianto tra auto all'incrocio: tre feriti e paura per una bimba di pochi mesi

MONTEPRANDONE - È di tre persone ferite e di un neonato coinvolto il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 15 di ieri pomeriggio in via dell’Industria a Centobuchi. L’incidente è avvenuto all’altezza di una delle intersezioni che incrociano la strada di collegamento tra l’area del raccordo autostradale Ascoli – Mare e la Salaria. Due auto, una Hyundai e una Lancia Ypsilon, per motivi al vaglio della polizia locale di Monteprandone si sono scontrate frontalmente.

A bordo della prima c’era una donna di 30 anni, che stava guidando e, sedute sul sedile posteriore dell’auto, la madre della conducente e una bimba di pochi mesi. Al volante della Lancia c’era invece A.T., anche lei trentenne. Le due guidatrici sono quelle che hanno riportato le peggiori conseguenze anche se nessuna di loro, fortunatamente, è in gravi condizioni. Entrambe sono state soccorse in codice giallo dalle ambulanze del presidio Potes di San Benedetto. Illesa, ma comunque accompagnata in ospedale e sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, così come la piccola, anche la donna che sedeva dietro.

