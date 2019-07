Finisce con l'auto contro il camion in manovra: ferito con un trauma cranico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Grave incidente, questa mattina, in via del Lavoro a Centobuchi. Un uomo di 62 anni è stato trasportato al Torrette di Ancona, in eliambulanza, dopo lo scontro tra la sua auto, una Opel, ed un mezzo pesante che, stando alle ricostruzioni, pare stesse facendo manovra. L'uomo, della zona, ha riportato un politrauma ed un trauma cranico per il quale i sanitari accorsi sul posto con un'ambulanza, hanno reputato necessario l'intervento di Icaro. Sulle cause che hanno portato all'incidente è al lavoro la polizia stradale di Ascoli intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco del comando di San Benedetto.