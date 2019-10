Monteprandone, lezioni di teatro gratuite per grandi e piccini: alla fine lo show

MONTEPRANDONE - Il Comune di Monteprandone, in collaborazione con l’associazione teatrale “Anime sul palco”, organizza un corso di teatro gratuito riservato a giovani e adulti. Per questo venerdì 25 ottobre, alle ore 21, presso la sala audiocinema del Centro GiovArti, è in programma un incontro di presentazione dell’iniziativa.



Le lezioni, tenute dagli insegnanti Anna Lanciotti e Tonino Simonetti, partiranno a novembre e termineranno a maggio. Alla fine delle attività è prevista la rappresentazione di uno spettacolo con la partecipazione di tutti gli allievi presso l’Auditorium del Centro Pacetti.



Il programma del corso prevede lo studio e l’approfondimento delle seguenti materie: storia del teatro, elementi di scenografia, dizione e fonetica, impostazione della voce, recitazione e interpretazione, costruzione del personaggio, espressione corporea e improvvisazione.



“Come Amministrazione comunale crediamo nel potere educativo, formativo e sociale del teatro – spiega il presidente del Consiglio con delega alla cultura Roberta Iozzi – per questo abbiamo deciso di offrire l’opportunità a quanti vogliono avvicinarsi a questo mondo di studiare e praticare le tecniche dell’espressione teatrale gratuitamente. Siamo certi che l’iniziativa possa trovare il favore di quanti intendano mettersi in gioco e che, grazie all’esperienza e alla competenza degli insegnanti, possano appassionarsi al mondo del teatro”.



Per informazioni e iscrizioni 3471659688; animesulpalco@gmail.com.



