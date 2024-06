Tamponamento tra due Panda, una si ribalta: in gravi condizioni una donna di 51 anni

MONTEPRANDONE - Incidente stradale questa mattina sul raccordo autostradale dell'A14, superstrada Ascoli-Mare fra gli svincoli di Monteprandone e Monsampolo in direzione Ascoli. Due Fiat Panda si sono tamponate e una di loro si è ribaltata. Una donna di 51 anni è stata trasportata in eliamblanza in gravi condizioni all'ospedale di Torrette, ll'altra, meno grave, al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto.