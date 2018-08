Si ribalta con l'automobile padre e figli di 8 e 5 anni finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Incidente stradale sul raccordo autostradale dell'A14 meglio conosciuto come superstrada Ascoli- Mare. Un automobilista di 28 anni con a bordo i figli di 8 e 5 anni si è ribaltato dopo essersi scontrato con un'autovettura che usciva da una piazzola di sosta all'altezza dello svincolo di Monteprandone. Sul psoto sono giunti subito i vigili del fuoco di Ascoli per estrarre i feriti dall'abitacolo e le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso ma per fortuna non corrono pericolo di vita.