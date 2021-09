Strade sicure, guerra all’alta velocità, tornano gli autovelox lungo la Salaria. Quattro giorni di controlli, ecco le zone a rischio

MONTEPRANDONE - Nuovo mese, stessa determinazione. Dopo un’estate di serrati monitoraggi del traffico, la polizia locale di Monteprandone prosegue nella sua campagna di controlli con autovelox. Un’azione mirata al rispetto dei limiti di velocità ed alla sicurezza. A ciò, si aggiungono anche delle modifiche alla viabilità.



Ma andiamo con ordine: per il mese di settembre, gli agenti agli ordini del comandante Eugenio Vendrame sono impegnati in quattro controlli con autovelox. Si parte lunedì 6 settembre (dalle 13 alle 16:30) lungo la Salaria, zona contrada San Donato. Poi: giovedì 16, dalle 14 alle 17, si passa a via Scopa. Martedì 21 (dalle 8:30 alle 12) la pattuglia con autovelox sarà su via San Giacomo. L’ultimo controllo calendarizzato per il mese in corso è quello di mercoledì 29 settembre (dalle 14 alle 17) nuovamente lungo la via Salaria, ma in località Sant’Anna.



Come accennato all’inizio, proprio in queste ore scatta un provvedimento municipale che prevede l’istituzione di un senso unico lungo via Barca: nella trafficatissima zona industriale di Centobuchi. Questa decisione poggia su alcune importanti basi. Nel 2019, era stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato nella vicina via Circonvallazione Sud.



«A seguito di tale intervento - fanno sapere dal Comune - è drasticamente diminuito il numero di incidenti all’intersezione tra via Circonvallazione Sud, via Borgo Nuovo e via Barca. Tale positivo risultato, anche alla luce di recenti sinistri, deve però essere necessariamente incrementato, riducendo al minimo qualsiasi rischio di collisione». In base a dei recenti rilievi, il doppio senso su via Barca contribuiva ad alzare tale rischio. Così è stato deciso un riassetto della viabilità della zona. Principale novità: senso unico di marcia direzione est-ovest su via Barca, limitatamente al tratto ricompreso tra via Borgo Nuovo e la traversa di via Barca all’altezza del civico 14.

