Inseguimento sulla Salaria con speronamento e rissa Giovane finisce all'ospedale

MONTEPRANDONE - Una lite, scaturita per motivi personali, ha comportato ieri pomeriggio, a scene degne di un film poliziesco. È accaduto lungo la strada statale Salaria, tra Porto d’Ascoli e Centobuchi di Monteprandone poco dopo le 17 di ieri, all’altezza della rotatoria che regola il traffico all’intersezione tra la strada provinciale e via San Giacomo. Due auto, una con a bordo due tunisini e l’altra con a bordo un albanese, hanno dato vita ad un inseguimento speronandosi. Una volta fermati gli automezzi le tre persone sono entrate in contatto dando vita ad una sorta di rissa sul bordo della strada. A porre fine alla scazzottata sono stati i carabinieri, chiamati da diversi automobilisti di passaggio e arrivati sul posto in pochi minuti. I militari dell’Arma sono stati tra l’altro raggiunti, poco dopo da un’ambulanza del 118, arrivata per soccorrere l’albanese che sembrerebbe essere stato quello che ha riportato le peggiori conseguenze dalla colluttazione. I due tunisini sono stati fermati e portati in caserma mentre l’albanese è finito all’ospedale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti. Alla base di quanto è accaduto ci sarebbero comunque pregresse vicende personali che sarebbero anche passate per il palazzo di giustizia. Inoltre ci sarebbero anche questioni sentimentali che avrebbero rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato ai gravi fatti di ieri pomeriggio a Centobuchi. Nelle prossime ore i militari dell’Arma decideranno come procedere con tutte e tre gli albanesi. L’albanese finito all’ospedale non sarebbe in gravi condizioni di salute.