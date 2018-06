Senza patente a 25 anni va contro una palma e rifiuta alcoltest: maximulta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Ottomila euro di multa ad un ventincinquenne che si era messo alla guida dell'auto senza aver mai conseguito la patente. Il giovane si era reso protagonista di un incidente e durante i controlli da parte dei carabinieri aveva anche rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. La verità è venuta poco dopo a galla e per il ragazzo, e la proprietaria dell'auto, la madre, sono stati guai seri. E' la fine della notte brava del giovane di Monteprandone che ora avrà di che meditare. Secondo la ricostruzione dei fatti il ragazzo aveva prenso senza autorizzazione l'auto della madre. A bordo della Smart il venticinquenne era andato a fare festa in Riviera dove però si è schiantato contro una palma. Nell'incidente il ragazzo ha riportato una ferita alla testa, per fortuna non grave ma è all'arrivo dei soccorsi che le cose si complicano. Prima il rifiuto di sottoporsi ai controlli di rito dei carabinieri poi la scoperta dell'imbroglio. L'automobilista alla fine è stato multato per 8.000 euro. Anche la madre, proprietaria della vettura, è stata sanzionata: multata di 350 euro per incauto affidamento.