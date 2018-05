Amore, inseguimenti e botte Arrestati padre, figlio e rivale per la rissa sulla Salaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Motivi passionali, dissidi precedenti e una serie di accuse e denunce. C’è tutto questo di contorno all’episodio che si è verificato lunedì pomeriggio a Centobuchi e che ha visto due auto sfrecciare per la Salaria, tamponarsi e fare poi da sfondo ad una rissa tra tre persone fermata soltanto grazie all’intervento dei carabinieri. I tre protagonisti dell’episodio, due tunisini ed un albanese, che erano stati fermati dai militari, sono stati arrestati nelle ore successive ai fatti. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato perché un venticinquenne albanese, in regime di arresti domiciliari ma autorizzato a stare in giro per un permesso lavorativo, anziché tornare a casa dopo il turno, ha deciso di raggiungere una ragazza nordafricana, con la quale pare avesse avuto una relazione nei mesi precedenti, per importunarla.Della cosa sono evidentemente stati subito informati i familiari della giovane, il padre quarantenne il fratello ventenne che sono usciti di casa scagliandosi contro l’albanese il quale è risalito in auto cercando di allontanarsi in tutta fretta. Ed è in quel momento che è partito l’inseguimento terminato a poca distanza. Il padre e il fratello della ragazza si sono infatti messi, sulla propria autovettura, dietro l’albanese speronandolo e costringendolo a fermarsi. Una volta raggiunto lo hanno preso a calci e pugni di fronte agli occhi sbigottiti di numerosi passanti e automobilisti che hanno subito dato l’allarme.I carabinieri sono arrivati in pochi minuti riportando la calma e portando via i due tunisini. L’albanese è invece stato caricato a bordo di un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale dove è stato medicato. I militari hanno ascoltato tutti e tre ed è venuta fuori una storia fatto di fortissimi contrasti che andavano avanti ormai da tempo e che sarebbero addirittura scaturiti, in passato, nell’incendio doloso appiccato a due autovetture riconducibili alla famiglia dei nordafricani.