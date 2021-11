Parte una nuova campagna di controlli sulle strade della municipale sulla Salaria ma intanto le multe sono in calo. Ecco le reazioni

MONTEPRANDONE - «Siamo soddisfatti nel fare meno multe, vuol dire che gli automobilisti sono più responsabili e, dunque, la nostra campagna pensata per aumentare la sicurezza stradale sta cogliendo del segno». Con queste parole, il comandante della polizia municipale di Monteprandone, Eugenio Vendrame, analizza i dati sulle sanzioni elaborati in alcuni mesi tra 2020 e 2021, presentando anche i nuovi controlli con autovelox previsti per questo mese.

Da quasi due anni, i vigili urbani svolgono un capillare servizio di monitoraggio delle principali arterie monteprandonesi, con l’ormai ben nota apparecchiatura elettronica che consente di sanzionare chi preme troppo il piede sull’acceleratore. Gli ultimi dati, per inciso, fanno segnare un calo delle multe.



Questo mese sono in programma 4 servizi che scattano proprio oggi (dalle 9 alle 12) lungo via Scopa. Mentre martedì 9 (dalle 14 alle 17) la pattuglia con autovelox stazionerà sulla Strada Provinciale 54, in zona Colle Appeso. Arriviamo così a mercoledì 17 novembre: dalle 9 alle 12, il controllo sarà sulla Salaria, zona contrada San Donato. Ultimo “appuntamento” del mese: martedì 23, dalle 13 alle 17, sempre su via Salaria, ma in zona contrada Sant’Anna. Come accennato all’inizio, dal Comando della polizia locale rimarcano che, nell’anno in corso, le multe elevate tramite autovelox sono in calo rispetto a 12 mesi fa. Qualche esempio? A luglio 2021 se ne son contate 103, erano 150 l’anno precedente. Ad agosto 2021 erano 154, scese rispetto alle 180 di agosto 2020. Stesso trend per settembre: 102 sanzioni nel 2021, 140 nel 2020.

Entrando ancor più nel dettaglio: è calata anche la velocità media dei veicoli in contravvenzione. Ad esempio: in una strada dove il limite è di 50 km/h, lo scorso anno si registravano superamenti medi tra i 90 e, perfino, i 100 km/h. Attualmente tale media si è abbassata tra i 75 e gli 80. «Anche questo è un dato che ci dà soddisfazione - rimarca il comandante Vendrame - vuol dire che c’è una maggiore attenzione tra gli automobilisti. Ma noi vorremmo arrivare a quota zero multe. Non puntiamo a far cassa, ci preme solo la sicurezza delle nostre strade». Restando in tema: registra un calo di indisciplinati anche il semaforo “VistaRed” posto sulla Salaria che fotografa automaticamente i mezzi che passano col rosso e fa scattare le relative multe. Ad agosto 2020, l’apparecchio elettronico fece inanellare ben 260 contestazioni, calate drasticamente a 48 ad agosto 2021.

