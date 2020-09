Il parroco dice messa, i ladri gli devastano la casa e portano via anche le offerte dei fedeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - «Sono uscito di casa per il rosario e la messa, e quando sono rientrato ho trovato il mio appartamento sottosopra».È quanto capitato nel cuore del centro storico dialdella chiesa di San Niccolò, don Vincent Ifeme la cui abitazione è stata visitata da malviventi senza scrupoli che, mentre lui era in chiesa con i fedeli, si sono impadroniti sia dei soldi del sacerdote che delle offerte che all’indomani sarebbero state depositate.«Sono uscito di casa intorno alle 17 e 15 di domenica pomeriggio - racconta don Vincent - e tutto era normale. Quando, circa un paio d’ore dopo, sono uscito dalla chiesa e sono tornato a casa mi sono reso conto che la serratura era stata danneggiata e la porta non si apriva». Dalla finestra ha guardato dentro e ha capito cosa fosse accaduto: «Il mio studio era completamente sottosopra - dice - era tutto devastato. Mi sono fatto prestare una sedia da una vicina di casa e arrampicandomi sono entrato da quella finestra. I ladri avevano portato via sia i miei soldi che quelli dei fedeli». Don Vincent ha denunciato tutto alle forze dell’ordine: «Non so quanti soldi fossero - spiega - non li avevo contati. Ho detto tutto alla polizia che ora è al lavoro su questa brutta storia».Le telecamereNella zona ci sono comunque alcune telecamere di videosorveglianza e da quei filmati potrebbero arrivare importanti risposte nelle ultime ore sulle persone che hanno colpito a casa del sacerdote. Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Monteprandone condannando il gesto: «È un’azione criminosa che offende la comunità parrocchiale e l’intera cittadinanza - ha affermato -. Sono certo che le forze dell’ordine, anche con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro storico, assicureranno alla giustizia i responsabili molto presto. Al parroco Don Vincent e a tutti i fedeli un grande abbraccio mio e di tutta l’Amministrazione comunale».