Anziano trovato morto al cimitero. Messaggio al figlio: «Stanco di vivere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Il corpo senza vita di un uomo di 78 anni di Centobuchi, G.V. le iniziali del suo nome, è stato trovato appeso ad una corda legata alla ringhiera del piano superiore del cimitero di Monteprandone. La scoperta è stata fatta, pochi minuti dopo le 14 di oggi, da alcuni visitatori della struttura che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono arrivati in poco tempo sia i carabinieri che gli operatori sanitari inviati dal 118 a bordo di un’ambulanza. L’equipaggio arrivato con il mezzo di emergenza non ha però potuto fare altro che constatare il decesso del settantottenne il cui corpo si trovava a pochi metri di distanza dalla tomba della moglie morta circa nove anni fa. I militari sono ora al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e capire le motivazioni di quanto accaduto. L’anziano attraversava probabilmente un periodo di forte sconforto che potrebbe averlo spinto ad un drammatico gesto avvenuto con tutta probabilità pochi minuti prima del ritrovamento del corpo. L’uomo ha lasciato un messaggio al figlio: «Sono stanco di vivere ». La salma, una volta ottenuto il via libera del medico legale, è stata trasportata in obitorio, all’ospedale di San Benedetto e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Poche ore dopo, considerate le chiare circostanze del decesso, è stata riconsegnata ai familiari dal magistrato. L’intera comunità di Monteprandone e di Centobuchi si è stretta intorno ai familiari dell’uomo. In mattinata dovrebbero essere comunicate data, orario e luogo delle esequie.