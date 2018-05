Minacce e atti persecutori a un tossicodipenente per la droga non pagata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - I carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno sono intervenuti ieri a Monteprandone. Hanno bloccatodue albanesi di 32 e 33 anni residenti a San Benedetto e già conosciuti alle forze dell’ordine con l'accusa di aver minacciato e quindi portato a termine un'estorsione da 200 euro ai danni di un tossocodipendente di Monsampolo, forse per cessione di droga non pagata. Ma per “recuperare” quei soldi avevano agito a suon di minacce e mettendo in atto una vera e propria serie di atti persecutori per i quali ci si è trovati, di fatto, davanti ad una operazione estorsiva nei confronti del giovane. I carabinieri, immediatamente intervenuti, li hanno bloccati e arrestati per estorsione e per detenzione di stupefacenti visto che, all’esito delle perquisizioni personali e domiciliari sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina. I due si trovano ora rinchiusi nel carcere di Marino del Tronto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.