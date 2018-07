Marijuana al centro giovanile: nei guai due 16enni e un 14enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Sono giovanissimi e tutti minorenni, due di sedici anni ed uno di appena quattordici, i tre ragazzi finiti nei guai dopo un blitz dei carabinieri in un centro giovanile di Montaprandone.I militari dell'Arma hanno infatti denunciato un sedicenne trovato in possesso di dieci grammi di marijuana suddivisa in dosi e banconote di piccolo tagli ritenuto dai carabinieri provento dell'attività di spaccio. I controlli si sono estesi alle strade limitrofe al centro ed hanno consentito di intercettare altri due ragazzi, un quattordicenne ed un altro sedicenne. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura.