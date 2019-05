I ladri in farmacia prima smurano e poi svuotano la cassaforte

di Emidio Lattanzi

MONTEPRANDONE - È stata quasi certamente una banda di professionisti a colpire, martedì notte a Monteprandone dove è avvenuto l’ennesimo furto condito dai danneggiamenti. Di certo si è trattato di malviventi che sapevano come muoversi e dove mettere le mani. Il colpo ha interessato la farmacia San Giacomo di Monteprandone di via San Francesco d’Assisi, dove una banda di malviventi ha agito riuscendo prima a disattivare il sistema di videosorveglianza e poi a penetrare all’interno del locale attraverso un varco che si sono aperti riuscendo ad abbattere una vetrina antisfondamento. Una volta all’interno della farmacia i ladri sono riusciti ad asportare la cassaforte il cui contenuto è ancora in corso di quantificazione. All’interno c’era comunque l’incasso della giornata di martedì.