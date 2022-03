Cade dalla scala da un’altezza di tre metri, operaio di 43 anni batte la testa a terra: ricoverato in ospedale

MONTEPRANDONE - Incidente sul lavoro, ieri pomeriggio, in uno stabilimento della zona industriale di Centobuchi. E’ accaduto poco dopo le 16 e ha visto anche l’intervento dell’eliambulanza. L’infortunio è avvenuto all’interno di un’azienda che si occupa della realizzazioni di impianti termosanitari in via della Barca a Centobuchi di Monteprandone. Un uomo di 43 anni, C.P., è infatti caduto da una scala da un’altezza di tre metri battendo la testa e la spalla sul terreno.



Sono subito scattati i soccorsi portati prima dai suoi colleghi che lo hanno subito raggiunto dando l’allarme e contattando la centrale operativa del 118 di Ascoli Piceno. L’operaio è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ma, considerata la dinamica dell’accaduto, è stata anche allertata l’eliambulanza atterrata a poca distanza dallo stabilimento con il rianimatore a bordo.

Le condizioni del ferito, per fortuna, sono apparse meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato sulla base delle informazioni raccolte dall’operatore del 118 che ha gestito l’intervento. Ccosì, dopo un breve consulto tra il rianimatore e il personale arrivato con il mezzo di emergenza, è stato deciso il trasporto al Madonna del Soccorso di San Benedetto e l’elicottero è tornato indietro senza l’operaio. Quest’ultimo ha comunque riportato un trauma cranico e una sospetta frattura della spalla per la quale è ora sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del Madonna del Soccorso.

