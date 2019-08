Si schianta con l’auto e finisce nella scarpata Giovane ricoverato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso dall’elicottero del 118 ieri pomeriggio, in contrada Santa Maria delle Grazie, a Monteprandone. Il giovane era alla guida di una Citroen finita fuori controllo nell’area a ridosso del santuario di San Giacomo della Marca. Il veicolo è letteralmente volato in una scarpata che si trova al di sotto della strada asfaltata. Le cause che hanno provocato l’incidente sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. I sanitari del 118 arrivati a bordo delle ambulanze della Potes dell’ospedale di San Benedetto e della Croce rossa, si sono resi conto della serietà delle conseguenze riportate dal ragazzo ed hanno predisposto l’arrivo dell’eliambulanza del Torrette di Ancona. Il velivolo è stato fatto atterrare a poca distanza dal luogo dell’incidente, sempre nell’area di sosta che si trova proprio di fronte al convento per il rendez vous con l’ambulanza medicalizzata che portava a bordo il ferito. Il giovane, una volta stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale regionale dove è stato preso in cura dai medici che ne hanno predisposto il ricovero dopo le medicazioni e i controlli del caso. Non correrebbe pericolo di vita.