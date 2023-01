Incidente frontale tra due auto sulla strada per Monteprandone: grave una donna

MONTEPRANDONE - Drammatico scontro frontale tra due auto. E’ accaduto nel primo pomeriggio e ha visto una donna finire al Torrette di Ancona, dove è giunta in elicottero, in gravissime condizioni. Si tratta di una cinquantanovenne di origini inglesi rimasta ferita per lo schianto frontale che si è verificato pochi minuti prima delle 15 lungo la strada provinciale che dalla Statale, in zona Ragnola, sale verso Monteprandone.

L'altro conducente portato all'ospedale di San Benedetto

La donna, D.S.L. di 59 anni che si trovava al volante di una Ford Ecosport che procedeva verso Monteprandone e che si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto che viaggiava in senso opposto, quindi in direzione Est, verso la Statale a San Benedetto. La donna è stata trasportata al Trauma Center del Torrette dall’eliambulanza atterrata nell’area di via Sgattoni. È stata caricata sull’ambulanza del 118 che l’ha trasportata al rendez vous con il velivolo. E’ in condizioni estremamente gravi. Il conducente dell’altra auto, che ha riportato ferite meno preoccupanti, è stato trasportato al Madonna del Soccorso a bordo dell’altro mezzo intervenuto sul luogo dello scontro.