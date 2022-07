Scoppia l'incendio ai bordi dell'Ascoli-Mare: chiusa per ore la superstrada

MONTEPRANDONE - Un incendio si è sviluppato nella notte ai bordi della superstrada-raccordo autostradale Ascoli-Mare. L'allarme è scattato intorno alle 4 nel territorio del comune di Monteprandone, dove le fiamme hanno avvvolto un canneto. Ancora ignote le cause del rogo, anche se in qquesti giorni è sufficiente un mozzicone di sigaretta per innescare il fuoco in un terreno arso dal caldo e dalla siccità. In vigili del fuoco, provenienti da San Benedetto e Ascoli, hanno trovato qualche difficoltà a raggiungere le fiamme e per questo sono stati costretti a chiudere, per alcune ore, la superstrada. Per fortuna in un momento di traffico assente o quasi.