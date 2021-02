Centinaia di euro in alcolici rubati dal supermarket: coppia incastrata dalle telecamere

MONTEPRANDONE - Sono riusciti ad entrare al Conad di Centobuchi e a portar via bottiglie di vino e liquori per un valore di circa 600 euro. Hanno agito in tre, inconsapevoli di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che hanno consnetito ai carabinieri della stazione di Monteprandone di identificare due di loro. Si tratta di una coppia, lui di 35 anni, lei di 28, entrambi napoletani. I militari sono ora a caccia del terzo complice.

APPROFONDIMENTI PESARO Furto su commissione alla Rivacold: rubato materiale tecnico per... PESARO Raid notturno dei ladri vandali nell'asilo: danni e rubati...

© RIPRODUZIONE RISERVATA