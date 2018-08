Riempie di botte la madre che non gli dà i soldi Arrestato cinquantenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - I carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno sono intervenuti a Monteprandone dove hanno individuato e bloccato un cinquantenne ascolano sorpreso a maltrattare la madre settantenne che in passato più volte aveva subito vessazioni con richieste di denaro a cui seguivano atti di violenza o minaccia. I carabinieri sono riusciti ad intervenire provvidenzialmente in aiuto della anziana madre. E' stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione e trasferito nel carcere di Marino del Tronto.