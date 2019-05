Esce dal carcere e torna a maltrattare la sorella: di nuovo in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE – Era da poco uscito dal cercere ma ci è subito tornato. Incurante delle prescrizioni imposte dal giudice di non avvicinarsi alla sorella, è tornato a maltrattarla. Un 42enne, agricoltore e celibe, è stato arrestato dai carabinieri ieri mattina a Monteprandone. L'uomo, già arrestato a novembre dell’anno scorso per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina impropria ai danni della sorella convivente, era rimasto in carcere alcuni mesi ma, una volta in libertà, è tornato a maltrattare e minacciare la donna. Ora è rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto.