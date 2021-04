Ciclista di passaggio salva un anziano che si stava impiccando ad un albero: è grave a Torrette

MONTEPRANDONE – Grande gesto di un passante che ha evitato una tragedia. Un anziano di Monsampolo del Tronto era scomparso da casa facendo perdere le sue tracce. Il motivo era grave: intendeva uccidersi tanto da avere acquistato una corda per impiccarsi a un albero nella frazione Colle Sant’Angelo di Monteprandone. In quel momento però è passato un ciclista che ha fatto in tempo a sollevarlo e ad avvisare i soccorsi. L'anziano è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona dove le sue condizioni di salute sono gravi.

Ultimo aggiornamento: 11:01

