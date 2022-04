Eccessi di velocità vietati: torna l’autovelox sulla Salaria. Ecco dove e quando saranno posizionati

MONTEPRANDONE - Sulla Salaria primavera fa rima con controlli. Anche in questo nuovo mese, difatti, prosegue la campagna contro gli eccessi di velocità, portata avanti con costanza dalla polizia locale. Durante il periodo d’aprile, gli agenti agli ordini del comandante Eugenio Vendrame posizioneranno l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità su alcune importanti arterie del territorio.



Su tutte, la sempre trafficatissima strada Salaria. Complessivamente, sono state messe in calendario quattro giornate di controlli con autovelox. In particolare, durante una di queste verrà svolto un doppio monitoraggio. Ma vediamo i dettagli, con orari e luoghi. Si parte questo mercoledì (6 aprile) quando la pattuglia dei vigili munita di autovelox sarà proprio lungo la Salaria, località contrada San Donato, dalle ore 13.30 alle 17.30. Per metà mese, il personale in divisa proseguirà sempre a Centobuchi.

Martedì 12 aprile, dalle ore 8 alle 11, verrà monitorata via Scopa: arteria dell’area industriale. Pure per il penultimo controllo del mese di aprile, il personale del comandante Vendrame non staccherà l’occhio elettronico dell’autovelox da Centobuchi. Infatti, venerdì 22 aprile, dalle 13.30 alle 17.30, è previsto un nuovo controllo della Salaria, ma stavolta in zona contrada Sant’Anna. Per l’ultimo controllo calendarizzato in questo mese, la polizia locale prevede una doppia verifica. Ecco i dettagli: martedì 26 aprile, dalle 7.30 alle 10, lungo via San Giacomo e, dalle 10.15 alle 11.15, in via della Barca.



Restando a parlare di viabilità: in settimana sono previsti dei lavori lungo la linea ferroviaria Ascoli-S. Benedetto, in zona Centobuchi. Coordinati da Rfi e realizzati dalla ditta T&C International, questi interventi comporteranno la chiusura al traffico di via dell’Industria e di via Borgo Nuovo, in prossimità del passaggio a livello. Tutto ciò, tra martedì 5 e mercoledì 6 aprile. Il comando della polizia municipale ha emanato un’apposita ordinanza per regolare il traffico durante questi due giorni.

Per martedì, viene disposto il divieto di transito, con obbligo di svolta a destra, su via dell’Industria (intersezione via Garibaldi) escluso residenti ed esercenti/utenza di attività commerciali. Per mercoledì 6 aprile (dalle ore 8 fino a conclusione lavori) scatta la chiusura al traffico veicolare di via Borgo Nuovo, nel tratto compreso tra via Circonvallazione Sud (intersezione via della Barca) e via Scopa, intersezione via dell’Artigianato. Due giornate complicate per il traffico di Centobuchi.

