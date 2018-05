Minacciò di morte i vicini Condannato, ma le vittime sono irreperibili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Le incomprensioni tra il 45enne, residente a Monteprandone, ed una coppia di nigeriani, marito e moglie, sfociarono in minacce di morte dell’italiano verso i due stranieri. Il fatto per quale ora l’uomo è stato condannato a tre mesi avvenne ad inizio agosto 2015. I tre coabitavano nel medesimo appartamento. Quel giorno impugnando una pistola a salve ma priva di tappo rosso alla estremità della canna, fece irruzione nella stanza dove la coppia di nigeriani stava dormendo urlando che li avrebbe ammazzati. Venne disarmato ma non si dette per vinto. Continuò a minacciarli di morte impugnando due grossi coltelli da cucina con i quali colpì la porta della stanza dove i nigeriani si erano rifugiati. Chiamati i carabinieri l’uomo venne arrestato. Ieri mattina il giudice Barbara Pomponi ha lo ha condannato a tre mesi. La coppia di nigeriani era assistita dall’avvocato Silvia Morganti. In aula non era presente la coppia nigeriana in quanto da oltre un anno risulta irreperibile.