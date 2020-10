Banda di ladri pedinata e sgominata: due donne e due uomini in manette dopo aver ripulito quattro case

MONTEPRANDONE - Banda di ladri pendolari che ha appena svaligiato almeno quattro case bloccata dai carabiniei: arrestati due uomini e due donne, recuperata refurtiva che comprendere orologi, gioielli, pietre preziose e migliaia di euro in contanti.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, altri 380 infettati nelle Marche: ormai è positivo un tampone su quattro/ La mappa del contagio

Frode sanitaria sulle protesi cardiache: arresti per corruzione anche nelle Marche. Morto un paziente, medici sospesi

Si tratta di quattro persone di origine albanese, due donne e due uomini, arrestate in flagrante dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, che li hanno seguiti durante la "trasferta". La banda si muoveva da Civitanova a Centobuchi di Monteprandone per rubare anelli, orologi, orecchini, diamanti, altri preziosi e contanti per circa 5mila euro, in almeno quattro abitazioni.

Mentre i due uomini a piedi entravano nelle case per ripulirle due donne rimanevano a fare da palo a bordo di una monovolume nera. La refurtiva dei furti in quattro abitazioni era nascosta in un apposito vano nello sportello del veicolo. Nell'auto sono stati trovati anche due paia di guanti professionali in tessuto, cappellini passamontagna, due torce portatili, un grosso cacciavite, un piede di porco e numerosi telefoni cellulari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA