Al circo di Praga “numero” dei ladri che hanno rubato un portafogli a una donna

MONTEPRANDONE - I ladri non hanno pietà nemmeno dei circensi. Accade a Centobuchi dove un malvivente è penetrato in una delle roulotte che ospitano gli aninatori del Circo di Praga per portarsi via un portafoglio. Il furto è avvenuto l’altra sera. Gianfranca Capranica, collaboratrice del circo di origini venete, si era assentata per pochi minuti e, al suo ritorno, si è accorta che qualcuno era entrato nella sua roulotte rubandole il portafoglio con tutti i documenti e con il denaro, circa 45 euro. Il circo aveva preso posto, quello stesso giorno, lungo la strada principale della frazione di Monteprandone, in viale De Gasperi. «Ero andata un attimo nel bar del circo – racconta la donna -. Nella roulotte avevo lasciato il portafoglio, dentro c’erano poche banconote, circa 45 euro, ma c’erano tutti i miei documenti visto che quello stesso giorno avevo viaggiato ed avevo messo tutto nel portafoglio. Quando sono rientrata mi sono accorta che qualcuno era entrato e ho scoperto che il portafoglio era scomparso». Il circo, che rimarrà in città fino al 30 settembre, aveva appena effettuato il primo spettacolo quando è avvenuto il colpo messo in atto, quasi certamente da qualcuno esterno al circo. «Qui ci conosciamo tutti – spiega Capranica – chi ha rubato è arrivato da fuori». Per tutta la notte Gianfranca ha sperato di recuperare il portafoglio. Magari il ladro potrebbe avere gettato chissà dove i documenti. Ieri mattina si è vista così costretta a recarsi dai carabinieri per sporgere la denuncia.