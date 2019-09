Appartamento in fiamme Tre persone intossicate Palazzina evacuata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Grosso incendio ale due di notte in un appartamento a Centobuchi di Monteprandone al terzo piano di una palazzina. Tre extracomunitari sono rimasti intossicati per fortuna in modo non grave a causa del fumo respirato. L'incendio è stato provocato probabilmente a causa di un corto circuito. L'appartamento è stato dichiarato inagibile. Sono stati i tre extracomunitari rifugiatisi sul un balcone, ad allertare i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme solo alle prime pre dell'alba di oggi. La palazzina dove risiedono sette famiglie è stata evacuata.