Il trattore si ribalta mentre ara il terreno: 80enne muore schiacciato

MONTEPRANDONE - Tragedia questa mattina nelle campagne di Monteprandone. Un agricoltore di 80 anni stava arando il suo appezzamento di terra quando per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, probabilmente per la pendenza del terreno, il trattore che stava guidando si è ribaltato.L'anziano è rimasto schiacciato. Quando sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 purtroppo non c'era oramai più nulla da fare. Sul posto sta arrivando il sostituto procuratore della Repubblica di Ascoli per aprire il fascicolo e procedere quindi alla rimozione del cadavere.