Il calendario dell'autovelox sulla Salaria: ecco dove fare attenzione

MONTEPRANDONE - La polizia locale del Comune di Monteprandone sta per avviare una campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade cittadine.Di seguito l’elenco delle vie lungo le quali, per tutto il mese di giugno, sarà posizionato l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità con le date: lunedì 4 dalle 15 alle 19 – SP 235 Salaria (S. Anna) Centobuchi; martedì 5 dalle 9 alle 12 - SP 235 Salaria (Fosso dei Galli) - Centobuchi; lunedì 11 dalle 14 alle 19 - SP 235 Salaria (S. Anna) Centobuchi; martedì 12 dalle 9 alle 13 SP 235 Salaria (Fosso dei Galli) Centobuchi; giovedì 21 dalle 9 alle 13 SP 235 Salaria (S. Anna) Centobuchi; lunedì 25 dalle 15 alle 19 SP 235 Salaria (S. Anna) Centobuchi; mercoledì 27 dalle 9 alle 13 - SP 235 Salaria (Fosso dei Galli) Centobuchi.