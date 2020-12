Babbo Natale fermato dai vigili: autocertificazione ok e poi l'appuntamento con i bambini

MONTEPRANDONE - Neanche Babbo Natale sfugge ai controlli anti-Covid. Il suo viaggio verso casa è stato stoppato dai vigili urbani di Monteprandone. Con un posto di blocco schierato dinanzi al santuario di San Giacomo, il personale in divisa ha passato ai raggi X l’autocertificazione di Santa Claus e della sua assistente. Alla fine, nulla da eccepire: strada spianata verso l’appuntamento con grandi e bambini.

Trasmesso ieri sui canali social dell’associazione “Centopercento”, questo simpatico sketch (realizzato grazie alla fondamentale collaborazione della polizia locale) ha dato avvio alla sesta edizione del “Natale al Centopercento”. Iniziativa promossa da commercianti e artigiani di Centobuchi e Monteprandone che, quest’anno, ha subìto un vero e proprio stravolgimento. Infatti, come è risaputo, le norme anti-Coronavirus varate per ridurre gli assembramenti non consentono di organizzare importanti e partecipati eventi natalizi in presenza. Così tutto si sposta sul web, per un Natale virtuale nella forma ma reale nel calore della festa. Tutti i giorni, dalle ore 17, appuntamento sulla pagina Facebook o sul sito dell’associazione (www.associazionecentopercento.it) per una serie di coinvolgenti attività: saluto di Babbo Natale, momenti di vita quotidiana nel rifugio, elfi a lavoro nell’officina, lettura delle letterine, laboratori di riciclo e pillole di magia. Domani alle ore 15, appuntamento speciale con accensione dell’albero e delle luminarie, sempre alla presenza di Babbo Natale. Il programma degli appuntamenti virtuali è ricco e prosegue fino al 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania.

Intanto, in questi ultimi scampoli del 2020 tutto il territorio di Monteprandone si sta vestendo a festa. Le vetrine di numerosi negozi ospiteranno i preziosi presepi artistici dell’Accademia Italiana di Arte Presepiale del maestro Giovanni Rosati, la cui tradizionale mostra potrà così svolgersi in maniera itinerante. «Gli obiettivi che hanno ispirato la nascita della nostra associazione e di questa manifestazione - dice il presidente di Centopercento, Massimo Traini - sono il rilancio del commercio nel paese, incentivando la spesa nei nostri negozi. Questioni così attuali oggi che, ancora di più, vogliamo invitare i nostri concittadini a sceglierci per i loro acquisti natalizi...Siamo proprio sotto casa». Come tutti gli anni, “Natale al Centopercento” è patrocinata dal Comune di Monteprandone, sostenuta dalle imprese del territorio e realizzata in collaborazione con: Istituto comprensivo Carlo Allegretti, Proloco Monteprandone e associazione Segui la Cometa.

