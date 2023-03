MONTEPRANDONE - Controlli contro gli eccessi di velocità. Miglioramenti della segnaletica, pensando soprattutto ai pedoni. Nuovi asfalti. Nuovi dossi in punti strategici, installati seguendo le indicazioni dei residenti. Si articola così l’azione che il Comune di Monteprandone sta portando avanti sul fronte della sicurezza stradale. Per prima cosa: prosegue anche a marzo la campagna di monitoraggio che, da anni, vede in campo gli agenti della polizia municipale, col supporto dell’apparecchiatura autovelox.



La Salaria ai raggi X



Durante il mese in corso, sono stati calendarizzati quattro pattugliamenti mirati, soprattutto lungo la trafficatissima Salaria. Questo lunedì (6 marzo) dalle ore 10 alle 13, è previsto un controllo proprio lungo la via Salaria, esattamente all’incrocio con via Fosso Nuovo. Mentre mercoledì 15 (dalle ore 14.30 alle 18) gli agenti muniti di autovelox si sposteranno di poco, presidiando sempre la Salaria, ma in località Sant’Anna. Sabato 25, nel mirino ancora la strada Salaria, con un monitoraggio in zona San Donato previsto dalle ore 10 alle 13. Ultimo “appuntamento” di marzo: mercoledì 29 (dalle ore 13 alle 17) stavolta lungo via San Giacomo.



Si rallenta con i dossi



Dove non arriva l’autovelox, ci pensano i dossi. Infatti, dietro ripetute segnalazioni da parte dei residenti, il Comune sta provvedendo ad installare dei rallentatori di velocità in alcune arterie dove gli automobilisti tendono a premere un po’ troppo sull’acceleratore. In particolare, un dosso ciascuno per le vie: Matteotti, Monterone, Miravalle, XX Settembre e due in contrada Molino. E’ stata ridisegnata la segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale) in più punti del territorio municipale, come lungo le strade Truento e Matteotti. «L’obiettivo principale è mettere sempre più in sicurezza il pedone» sottolinea il sindaco Sergio Loggi, annunciando anche un’importante novità per gli altri utenti della strada.



Nuovo asfalto nella bretella



«Con l’arrivo della bella stagione, andremo a intervenire sulla Bretella di Centobuchi, rifacendo asfalti e segnaletica per un totale di circa 200mila euro - prosegue il primo cittadino -. Questo intervento va ad arricchire quello già effettuato sulla porzione di via dell’Artigianato che, da 40 anni, attendeva una manutenzione del genere». A ciò, s’aggiunge il completamento dell’intervento lungo via Circonvallazione Sud. «Mi piace sottolineare che, spesso e volentieri, interveniamo dietro segnalazioni dirette che ci arrivano dai residenti, come nei casi dei rallentatori di velocità - dice ancora Loggi -. Anche per migliorare la sicurezza stradale è molto importante mantenere un bel rapporto di collaborazione tra il Comune ed i residenti». In definitiva: nessuno come chi vive su determinate strade ne conosce vizi e virtù e, dunque, può suggerire a chi di dovere come muoversi al meglio.