MONTEPRANDONE - Aumentano le multe, proseguono i controlli. Lotta senza esclusione di colpi agli eccessi di velocità nel territorio di Monteprandone. Soprattutto lungo la trafficatissima Salaria. Va avanti anche a febbraio 2023 la certosina campagna di sicurezza stradale che, da anni, vede in campo gli agenti della polizia municipale, col supporto dell’apparecchiatura autovelox.



Durante il mese in corso, sono stati calendarizzati quattro pattugliamenti mirati. Il primo si è già svolto. Mentre gli altri tre sono in arrivo. Nel dettaglio: mercoledì 15 (dalle 13:30 alle 17) vigili e autovelox si spostano su via San Giacomo. La seconda parte del mese è tutta dedicata alla Salaria. Sabato 25 (dalle 10 alle 13) controllo in località Sant’Anna. Martedì 28 (dalle 13.30 alle 17) sempre lungo la strada Salaria, ma in zona San Donato. Restando in tema: recentemente la polizia municipale guidata dal comandante Eugenio Vendrame ha stilato un bilancio delle attività 2022. Per quanto attiene ai servizi autovelox ne sono stati effettuati 49 a fronte dei 46 dell’anno precedente. Sono 2.599 (-600 rispetto al 2021) le violazioni alle norme del Codice della strada di cui 1.516 (+56 rispetto al 2021) per eccesso di velocità. In particolare, ci sono state 7 sanzioni con sospensione di patente per aver superato il limite di oltre 40 km/h con punte di oltre 100 km/h. Fortunatamente dei casi isolati, vista la mole di traffico che, quotidianamente, attraversa il territorio di Monteprandone, in particolare nella frazione di Centobuchi. Mentre sono 520 (-290 rispetto al 2021) le sanzioni per inosservanza del segnale semaforico “Vistared”, collocato lungo la Salaria, sempre a Centobuchi. Diminuzione dei sinistri stradali da 47 nel 2021 si è passati a 39 nel 2022.



«È un dato significativo - spiega il comandante Vendrame - soprattutto se parametrato al numero di incidenti rilevati negli anni precedenti sul nostro territorio che ammontavano a più di 100. Questo corroborante dato va letto in relazione sia alle modifiche viabilistiche poste in essere da questo Comando, ma anche con riferimento al perdurare dei controlli di rilevazione della velocità, metodo di certo non popolare ma che nel medio periodo produce in materia di sicurezza i suoi frutti positivi. E’ infatti importante evidenziare che, se è vero che quest’anno abbiamo di poco aumentato il numero di verbali autovelox, è altrettanto vero che questi, nel 70% dei casi, sono riferibili a velocità al di sotto dei 60 Km/h, senza la decurtazione dei punti patente, dato in assoluta controtendenza rispetto agli anni precedenti. Sintetizzando in una battuta - conclude Vendrame - gli utenti della strada corrono molto meno».



I servizi generali gestiti dal Comando sono stati 10.800 tra richieste di intervento, informazioni e segnalazioni giunte alla Centrale operativa di via delle Magnolie. In materia di polizia giudiziaria sono 18 le notizie di reato trasmesse alla Procura di Ascoli e sono stati 26 i procedimenti compiuti su delega delle varie Procure. Sono stati 17 invece gli smarrimenti di beni e oggetti denunciati presso gli uffici della polizia locale. Gli interventi di Polizia Sanitaria sono stati 4 con relative procedure di Aso (Accertamento sanitario obbligatorio) o Tso: Trattamento sanitario obbligatorio.