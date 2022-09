Attenti all'autovelox a Monteprandone. Date e mappa dei luoghi controllati

MONTEPRANDONE - Automobilista avvisato... può evitare l'autovelox e la conseguente multa. Prosegue la campagna di controlli mirata al rispetto dei limiti di velocità e alla sicurezza sulle strade di Monteprandone: una campagna di sensibilizzazione più che di repressione, tanto che la Polizia locale ha pubblicato tutte le postazioni in cui verrà rilevata la velocità nel mese di settembre, a partire da mercoledì 14.

Ecco dove verrà posizionato l’impianto per la rilevazione istantanea della velocità:



Mercoledì 14 settembre, dalle 16 alle 19, via Salaria, Contrada Sant’Anna

Venerdì 23 settembre, dalle 13:30 alle 16:30, via Salaria, Contrada San Donato

Mercoledì 28 settembre, dalle 7:30 alle ore 10:30, via San Giacomo

Venerdì 30 settembre, dalle 15 alle 18, via Scopa