L'auto vola nel fosso dopo la carambola: in due all'ospedale

MONTEPRANDONE – Impressionante carambola a Centobuchi di Monteprandone, intorno alle 12, che ha visto una Renault Laguna volare in un fossato che si trova un paio di metri sotto il livello della strada. Al volante della Renault c’era un ragazzo di vent’anni, che prima di volare nel fosso, si è scontrato con la Ford C-Max condotta da una donna44enne. Per entrambi è stato necessario l’intervento del 118 che ha inviato sul posto due ambulanze. Nessuno di loro, per fortuna, ha riportato conseguenze preoccupanti dall’accaduto. Sul posto anche i pompieri e i vigili urbani di Monteprandone.