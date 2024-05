Monteprandone, ragazzo di 28 anni preso a manganellate dopo un agguato orchestrato dalla ex: arrestati 4 italiani, 2 uomini e 2 donne

MONTEPRANDONE - Preso a manganellate dopo un agguato orchestrato dalla ex. Quattro persone arrestate, l'accusa per loro è, a vario titolo, di concorso in lesioni personali aggravate dall’utilizzo di un manganello, dalla premeditazione, nonché dal vincolo affettivo. Nei guai due uomini e due donne tutti di origine italiana e residenti a Monteprandone.

L'indagine

L'operazione è stata messa a segno nella notte dai carabinieri della compagnia di San Benedetto. I due uomoni sono stati portati dai militari in carcere a Marino del Tronto, mentre per le due donne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L'agguato organizzato

La vittima un giovane di 28 anni di origine albanese.



Secondo gli investigatori il ragazzo sarebbe stato oggetto di un agguato studiato dai quattro nei minimi dettagli. A tendere la trappola alla vittima la sua ex, dandogli appuntamento a Centobuchi lo scorso aprile. Una volta sul posto, sono spuntati altri due uomini che lo hanno picchiato violentemente con l’utilizzo di un manganello: poi la fuga dei tre a bordo dell’auto guidata da un’altra ragazza. Il giovane albanese è rimasto a terra in una pozza di sangue, ferito e con prognosi ancora in corso.