Aggredisce i carabinieri che arrivano con l'ufficiale giudiziario, arrestato

MONTEMONACO - I carabinieri di Montemonaco, nel corso dell’esecuzione di un accesso forzoso, in ausilio all’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Ascoli Piceno, nel mentre compivano le operazioni previste presso un appartamento di un condominio in fase di ristrutturazione, venivano aggrediti con calci e pugni dal marito della proprietaria dell’immobile, entrambi residenti in altro comune.

I Carabinieri, che a fatica sono riusciti a contenerlo e bloccarlo, lo hanno successivamente tratto in arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA