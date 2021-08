Perdono il sentiero in montagna e restano bloccati: due escursionisti salvati dal Soccorso Alpino

MONTEMONACO - Perdono il sentiero in montagna e restano bloccati sulle balze rocciose sopra Foce: due escursionisti toscani dalvati dal Soccorso Alpino. Ieri pomeriggio le squadre della stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino sono state allertate per recuperare due escursionisti rimasti bloccati al rientro da Palazzo Borghese. La coppia, proveniente dalla Toscana, ha perso la traccia del sentiero che rientra per il Fosso Zappacenere e si è ritrovata in un tratto impervio nel bosco della Frondosa, sopra l'abitato di Foce. Immediato l'intervento dei tecnici Cnsas che, dopo averli individuati nella fitta vegetazione, li hanno ricondotti a valle in sicurezza con l'utilizzo di tecniche alpinistiche come la "conserva" e le corde fisse. Vista la posizione dei due e la conformazione del terreno, l’intervento si è protratto fino alle ore 22.30. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

