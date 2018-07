Ragazza colta da malore cade in un crepaccio sui monti Sibillini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMONACO - Intervento dei vigili del fuoco di Ascoli sui monti Sibillini. Una ragazza che sta effettuando una escursione è stata colta da un malore ed è finita in un crepaccio. E' stato quindi richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto Montemonaco. Hanno messo in sicurezza l'escursionista tirandola fuori dal dirupo e l'hanno trasportata all'ospedale Mazzoni di Ascoli. Le sue condizioni di salute per fortuna non sono preoccupanti grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco ascolani.