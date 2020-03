Un getto d'acqua esce dalla conduttura rotta, ma i tecnici non posso ripararla

MONTEMONACO - La crisi idrica che dopo il sisma si è acuita ancor di più rendendo drammatica una situazione già all’epoca difficile ha elevato i livelli di attenzione dei cittadini pronti a segnalare usi impropri o eventuali rotture che provocano la dispersione ingiustificata di acqua. Per questo motivo, sono tante le segnalazioni effettuate dai cittadini di Montemonaco di una falla che si è aperta su una condotta dell’acqua dalla quale da giorni esce acqua. Del problema è stata messa al corrente anche la Ciip che si è attivata per cercare di correre ai ripari ed effettuare l’intervento di riparazione.

Purtroppo però, una volta individuato il guasto, gli operai della società che gestisce il servizio idrico non hanno potuto effettuate i lavori necessari in quanto il guasto riguarda la conduttura di pertinenza della Comunanza Agraria del posto, ovvero dell’ente che gestisce gli usi civici delle proprietà comunali in quella determinata zona. Una consuetudine che si tramanda da secoli, vuole che determinate risorse derivanti da proprietà pubbliche vengano ripartite tra i residenti della zona. Una iniziativa di solidarietà nei confronti degli abitanti di una frazione o del territorio comunale per contribuire al sostegno di coloro che vivono e lavoro in quelle zone. Così come avviene, dunque, per le castagne, il carbone e altri prodotti locali, a Montemonaco dove è presente una delle sorgenti più importanti del sistema idrico del Piceno e del Fermano, la Comunanza Agraria gestisce anche una condotta dell’acqua. Condotta nella quale si è aperta una falla e che quanto prima sarà riparata.

