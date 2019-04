Riaperto il rifugio Altino sui Sibillini: un riferimento per tutti gli escursionisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMONACO - Riaperto il rifugio Altino a Montemonaco, dopo la chiusura a seguito del terremoto del 2016. Ieri l’inaugurazione della nuova struttura portata a nuova vita da Alessandro e dalla sua famiglia, con il contributo della Regione Marche. Un intervento decisivo per il rilancio dell’attività economica, ma anche per far ripartire la stagione escursionistica e turistica del territorio. Il rifugio, che sorge in uno dei luoghi più suggestivi dei Sibillini, da sempre è punto di riferimento per gli appassionati della montagna, esperti e non, dal quale è possibile raggiunge il lago di Pilato, solo per fare un esempio, e molte delle altre principali e note mete della zona.