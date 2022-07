Colto da un malore sui sentieri del monte Vettore, escursionista soccorso dall'eliambulanza

MONTEMONACO - Un amante della montagna è stato salvato questo pomeriggio dall'eliambulanza sul Monte Vettore. L'escursionista stava percorrendo uno dei sentieri sul Monte Vettore. L’allarme è scattato intorno alle 15 quando è stato richiesto l’intervento del 118 per l’escursionista che in quel momento si trovava nella zona di Punta di Prato Pulito, sotto la Cima del Redentore.

L'allerta dei vigili del fuoco

Nel frattempo è stata allertata anche una squadra sei vigili del fuoco che si è messa subito in movimento per raggiungere l’uomo in difficoltà e, contestualmente è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero giunto pochi minuti dopo sul posto ha raggiunto l’uomo in difficoltà e lo ha soccorso. Sul posto anche i volontari del Soccorso alpino pronto ad intervenire.