Una fiction sulla vita dell'editore Cino Del Duca. Ecco chi era l'ex presidente dell'Ascoli Calcio

MONTEDINOVE - Imprenditore, editore, produttore cinematografico, filantropo e presidente dell’Ascoli calcio. Cino Del Duca, nato a Montedinove nel 1899, è un personaggio di alto profilo, entrato nella storia del mondo editoriale e della produzione culturale. Un pioniere, con una vita attiva tra Italia e Francia, fondando testate giornalistiche di successo: riviste popolari, collane di romanzi d’amore e d’avventura, giornalini per ragazzi, fotoromanzi.

Produsse film diretti da grandi registi come Antonioni, Pasolini e Risi. Nel ’53 in Francia fu nominato cavaliere della Legion d’Onore. Ora questa vita straordinaria potrebbe diventare una fiction in tre puntate da trasmettere in Rai. Un progetto, ancora in embrione, proposto da una produttrice Rai, che vedrebbe un investimento di 2 milioni e riprese, almeno in parte, effettuate anche nel territorio ascolano e marchigiano.



Lo ha annunciato l’assessore regionale alla cultura Giorgia Latini, che si sta attivando, durante un convegno su ipereccellenze e unicità come nuove strade produttive e di attrazione turistica, organizzato dall’associazione di imprese “Gemme dei Sibillini” e tenutosi nella cantina Vigne di Clementina Fabi di Montedinove. «Come Regione stiamo investendo molto sul cine turismo» ha sottolineato la Latini, che ha accennato alle risorse sui borghi e al progetto “Marche storie” che potrebbe diventare un brand.



Occorrono investimenti legati alle offerte del territorio, che devono essere diversificate, anche di altissimo livello qualitativo, sottolinea il presidente di “Gemme”, Domenico Sacconi, e le risorse vanno orientate verso chi dimostra speciale qualità e professionalità. Per Corrado Alfonsi, direttore di Confindustria Ascoli, occorrono strategie moderne di promozione per raggiungere consumatori e turisti. Per il sindaco di Montedinove Antonio Del Duca, nel territorio montano ci sono aziende di prodotti di alto pregio per le quali creare reti e un eventuale outlet.

